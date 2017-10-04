Закон об особом порядке самоуправления на Донбассе предлагают продлить

- 05.10.2017 09:25
Закон об особом порядке самоуправления на Донбассе предлагают продлить

Идею о продолжении действия закона об особенностях местного самоуправления на отдельных территориях Донецкой и Луганской областей, которые временно оккупированы, поддерживают в Германии и Франции. В частности, соответствующие заявления послы этих стран опубликовали на своих страницах в Twitter.

По словам Эрнста Райхеля, который является послом Германии в Украине, его страна поддерживает продление действия закона "об особом статусе". Он полагает, что дипрешения по Донбассу, альтернативного этому, пока что нет. Посол Франции в Украине Изабель Дюмон отметила, что усилия украинского парламента о продлении действия закона могут рассчитывать на поддержку Франции, и этот шаг подталкивает к мирному урегулированию конфликта в восточных областях.

Примечательно, что данное решение также поддерживают и США.

Стоит отметить, что закон "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных регионах Донецкой и Луганской областей" прекращает свое действие спустя три года, 20 октября 2017 года. После подписания и публикации в газете "Голос Украины" закон вступил в силу 18 октября 2014 года

4 октября президент Украины Петр Порошенко выступил с проедложением продлить на год срок действия особого порядка местного самоуправления на оккупированных территориях Донбасса.

Платиновая Буковина

Ключові слова: особый статус донбасса, порядок местного самоуправления донбасс

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

Юные черновчане привезли медали с турнира по вольной борьбе В Збараже состоялся международный турнир по вольной борьбе, в котором также приняли участие воспитаники Черновицкой детско-юношеской спортшколы.
- 05.10.2017 15:40
Известно имя лауреата Нобелевской премии по литературе 2017 Британский писатель с японскими корнями Казуо Исигуро стал лауреатом Нобелевской премии 2017 по литературе.
- 05.10.2017 14:49
Россия перебросила на Донбасс топливо и технику В течение недели российско-террористические формирования на Донбассе получили из РФ порядка 250 тонн горюче-смазочных
- 05.10.2017 13:10
В октябре пенсии будут выдавать уже с пересчетом В соответствии с принятой пенсионной реформой органы Пенсионного фонда Украины планируют в течение суток пересчитать пенсии. С таким заявлением выступил председатель
- 05.10.2017 12:33
Более 300 пострадавших в Лас-Вегасе уже выписаны из больниц В местной полиции Лас-Вегаса сообщают о том, что более 300 человек из числа пострадавших в перестрелке на музыкальном фестивале были выписаны из больниц.
- 05.10.2017 12:09
На КПП в Порубном ограничили движение На украинско-румынской границе в Черновицкой области на территории международного автомобильного пункта пропуска Порубное-Сирет движение
- 05.10.2017 11:42
Ночью в Черновцах горели два грузовика 5 10 2017 По сообщению управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, в Черновцах на улице Николаевской ночью 5 октября произошел пожар.
- 05.10.2017 11:32
Что помогает увеличить стрессоустойчивость Причинами хронического стресса могут стать различные моменты, к примеру, загрязнение воздуха, шумовое загрязнение, большое скопление людей
- 05.10.2017 10:41
Для єдинників 3 групи податкова декларація за 9 місяців подається за новою формою Платники єдиного податку третьої групи подають до органів фіскальної служби податкову декларацію
- 05.10.2017 09:56
Беларусь согласна и дальше принимать переговоры по Донбассу Беларусь планирует в дальнейшем содействовать работе Трехсторонней контактной группы и подгрупп по Донбассу и продолжит предоставлять площадку для переговоров
- 04.10.2017 16:35

Всі новини