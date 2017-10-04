



Закон об особом порядке самоуправления на Донбассе предлагают продлить - 05.10.2017 09:25

Идею о продолжении действия закона об особенностях местного самоуправления на отдельных территориях Донецкой и Луганской областей, которые временно оккупированы, поддерживают в Германии и Франции. В частности, соответствующие заявления послы этих стран опубликовали на своих страницах в Twitter.

По словам Эрнста Райхеля, который является послом Германии в Украине, его страна поддерживает продление действия закона "об особом статусе". Он полагает, что дипрешения по Донбассу, альтернативного этому, пока что нет. Посол Франции в Украине Изабель Дюмон отметила, что усилия украинского парламента о продлении действия закона могут рассчитывать на поддержку Франции, и этот шаг подталкивает к мирному урегулированию конфликта в восточных областях.

Примечательно, что данное решение также поддерживают и США.

Стоит отметить, что закон "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных регионах Донецкой и Луганской областей" прекращает свое действие спустя три года, 20 октября 2017 года. После подписания и публикации в газете "Голос Украины" закон вступил в силу 18 октября 2014 года

4 октября президент Украины Петр Порошенко выступил с проедложением продлить на год срок действия особого порядка местного самоуправления на оккупированных территориях Донбасса.

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