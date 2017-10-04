В Черновцах стартовал фестиваль техноспорта Аркан-2017- 04.10.2017 16:08
В Черновцах стартовал фестиваль по техническим видам спорта Аркан-2017.
Открытие фестиваля состоялось на Соборной площади 4 октября. Соревнования будут проводиться с 45 по 8 октября.
Отметим, что в фестивале Аркан-2017 принимают участие прдставители различных областей Украины. Соревнования по техноспорту будут осуществляться в категориях авто класс 4х4, квадроциклы, мотоциклы класс эндуро. Также будут проходить соревнования баги среди детей.
Примечательно, что фестиваль Аркан проводится на Буковине с 2015 года.
Коментарі (0)
Другие новости:
Беларусь согласна и дальше принимать переговоры по Донбассу Беларусь планирует в дальнейшем содействовать работе Трехсторонней контактной группы и подгрупп по Донбассу и продолжит предоставлять площадку для переговоров
- 04.10.2017 16:35
- 04.10.2017 16:35
Буковинців закликають добровільно здати зброю Поліцейські закликають краян упродовж жовтня здати незареєстровану зброю, боєприпаси та вибухові матеріали, щоб уникнути кримінальної або адміністративної відповідальності
- 04.10.2017 15:18
- 04.10.2017 15:18
Пенсионная реформа 2017: страховой стаж и пенсионный возраст Верховная Рада Украины 3 октября приняла закон о пенсионной реформе. Согласно документу, повышения возраста для выхода на пенсию ждать не стоит
- 04.10.2017 15:11
- 04.10.2017 15:11
Каталония готова заявить о независимости После референдума о независимости Каталонии глава местного правительства Карлес Пучдемон дал первое интервью.
- 04.10.2017 14:56
- 04.10.2017 14:56
Украинские врачи будут выдавать электронные рецепты В 2018 году врачи могут начать выдавать пациентам электронные рецепты. Такие рецепты нельзя будет
- 04.10.2017 14:15
- 04.10.2017 14:15
На Буковині сталось дві смертельні ДТП Трагічні аварії мали місце увечері третього жовтня в Путильському та Сторожинецькому районах області. За обома
- 04.10.2017 13:44
- 04.10.2017 13:44
Криоэлектронная микроскопия принесла Нобелевскую премию по химии Имена лауреатов Нобелевской премии 2017 по химии были озвучены Нобелевским комитетом в среду, 4 октября. Награду получат
- 04.10.2017 13:09
- 04.10.2017 13:09
Сбежавшие с фермы страусы пробежали 50 км В Китае произошел инцидент на страусиной ферме в городе Фошань, что в провинции Гуандун. Пятеро питомцев фермы
- 04.10.2017 12:13
- 04.10.2017 12:13
За сутки боевики устроили 22 обстрела позиций ВСУ По позициям украинских силовиков в зоне АТО боевики за прошедшие сутки, 3 октября, открывали стрельбу порядка 22 раз. В результате обстрелов один
- 04.10.2017 11:50
- 04.10.2017 11:50
Трудовой стаж для студентов и женщин в декрете Накануне, 3 октября, депутаты Верховной Рады проголосовали за пенсионную реформу. Какие нововведения ожидают украинцев в рамках нового закона?
- 04.10.2017 11:25
- 04.10.2017 11:25