



В Черновцах стартовал фестиваль техноспорта Аркан-2017 - 04.10.2017 16:08

В Черновцах стартовал фестиваль по техническим видам спорта Аркан-2017.

Открытие фестиваля состоялось на Соборной площади 4 октября. Соревнования будут проводиться с 45 по 8 октября.

Отметим, что в фестивале Аркан-2017 принимают участие прдставители различных областей Украины. Соревнования по техноспорту будут осуществляться в категориях авто класс 4х4, квадроциклы, мотоциклы класс эндуро. Также будут проходить соревнования баги среди детей.

Примечательно, что фестиваль Аркан проводится на Буковине с 2015 года.

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