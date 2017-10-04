Буковинців закликають добровільно здати зброю

- 04.10.2017 15:18
Буковинців закликають добровільно здати зброю

Поліцейські закликають краян упродовж жовтня здати незареєстровану зброю, боєприпаси та вибухові матеріали, щоб уникнути кримінальної або адміністративної відповідальності.

З першого до тридцятого жовтня поліцейські проводять місячник добровільної здачі зброї, боєприпасів, вибухових матеріалів і спеціальних засобів. У період проведення даного профілактичного заходу жителі Чернівецької області можуть вберегтися від негативних наслідків пов’язаних із незаконним обігом зброї.

Поліцейські нагадують, що дане правопорушення карається позбавленням волі від 2 до 5 років згідно частини 1 та 2 статті 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Добровільна здача буковинцями нелегальної зброї дозволить звільнитись від вищевказаної кримінальної відповідальності та сприятиме забезпеченню спокою, миру і злагоди у нашій державі.

Окрім цього, здавши мисливську вогнепальну зброю та спеціальні засоби, громадяни зможуть скористатися можливістю зареєструвати вказану зброю в особисту власність у встановленому законом порядку.

Як повідомили в секторі контролю за обігом зброї у сфері дозвільної системи Управління превентивної діяльності ГУНП в Чернівецькій області, з початку проведення місячника буковинці добровільно здали до поліції понад 14 одиниць зброї, а також боєприпаси різних калібрів та вибухові речовини.

«Суворо дотримуйтесь правил поводження зі зброєю вдома та знаходячись на полюванні. Не допускайте скоєння нещасних випадків із застосуванням вогнепальної зброї. Вона жартів не любить, помилок не пробачає», - зазначив начальник сектору контролю за обігом зброї в сфері дозвільної системи Управління превентивної діяльності ГУНП в Чернівецькій області Василь Дудка.

Для отримання детальної інформації щодо здачі зброї краяни можуть звертатися до територіальних органів ГУНП в Чернівецькій області за місцем проживання або тимчасового перебування.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області 

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: поліція чернівці, місячник добровільної здачі зброї

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