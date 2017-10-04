Пенсионная реформа 2017: страховой стаж и пенсионный возраст

- 04.10.2017 15:11
Пенсионная реформа 2017: страховой стаж и пенсионный возраст

Верховная Рада Украины 3 октября приняла закон о пенсионной реформе. Согласно документу, повышения возраста для выхода на пенсию ждать не стоит, однако, теперь для выхода на пенсию необходимо будет иметь страховой стаж.Напомним, что на сегодняшний день женщины выходят на пенсию в 58 лет, и в 60 лет - мужчины.

Начиная с 2018 года, вступают в силу новые требования в соответствии с реформой. Для того, чтобы обеспечить себе выход на пенсию в 60 лет, потребуется 25 лет страхового стажа. Размер стажа от 15 до 25 лет предоставляет возможность выйти на пенсию в 63 года. В 65 лет можно выйти на пенсию тем, кто имиеет меньше 15 лет страхового стажа.

Отмечается, что при достижении 63 лет украинцы без страхового стажа могут претендовать на социальную помощь. Размер такого пособия будет определяться на основании уровня доходов семьи человека, выходящего на пенсию.

Каждые 12 месяцев до 2028 года все нормативы минимального страхового стажа будут увеличиваться на 1 год. Иными словами, чтобы выйти на пенсию с 60 лет, с 2028 года необходимо будет иметь 35 лет страхового стажа. При нехватке лет их можно будет "докупить", однако разрешено приобрести не более 5 лет страхового стажа. Стоимость одного года обойдется в 16 896 гривен. При стаже в 40 лет выход на пенсию будет возможен в любом возрасте.

Также году учебы на бюджетной основе для студентов будут учитываться как трудовой стаж.

 

Платиновая Буковина

Ключові слова: страховой стаж, стаж для выхода на пенсию, пенсионная реформа украина 2017

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

Беларусь согласна и дальше принимать переговоры по Донбассу Беларусь планирует в дальнейшем содействовать работе Трехсторонней контактной группы и подгрупп по Донбассу и продолжит предоставлять площадку для переговоров
- 04.10.2017 16:35
В Черновцах стартовал фестиваль техноспорта Аркан-2017 В Черновцах стартовал фестиваль по техническим видам спорта Аркан-2017.
- 04.10.2017 16:08
Буковинців закликають добровільно здати зброю Поліцейські закликають краян упродовж жовтня здати незареєстровану зброю, боєприпаси та вибухові матеріали, щоб уникнути кримінальної або адміністративної відповідальності
- 04.10.2017 15:18
Каталония готова заявить о независимости После референдума о независимости Каталонии глава местного правительства Карлес Пучдемон дал первое интервью.
- 04.10.2017 14:56
Украинские врачи будут выдавать электронные рецепты В 2018 году врачи могут начать выдавать пациентам электронные рецепты. Такие рецепты нельзя будет
- 04.10.2017 14:15
На Буковині сталось дві смертельні ДТП Трагічні аварії мали місце увечері третього жовтня в Путильському та Сторожинецькому районах області. За обома
- 04.10.2017 13:44
Криоэлектронная микроскопия принесла Нобелевскую премию по химии Имена лауреатов Нобелевской премии 2017 по химии были озвучены Нобелевским комитетом в среду, 4 октября. Награду получат
- 04.10.2017 13:09
Сбежавшие с фермы страусы пробежали 50 км В Китае произошел инцидент на страусиной ферме в городе Фошань, что в провинции Гуандун. Пятеро питомцев фермы
- 04.10.2017 12:13
За сутки боевики устроили 22 обстрела позиций ВСУ По позициям украинских силовиков в зоне АТО боевики за прошедшие сутки, 3 октября, открывали стрельбу порядка 22 раз. В результате обстрелов один
- 04.10.2017 11:50
Трудовой стаж для студентов и женщин в декрете Накануне, 3 октября, депутаты Верховной Рады проголосовали за пенсионную реформу. Какие нововведения ожидают украинцев в рамках нового закона?
- 04.10.2017 11:25

Всі новини