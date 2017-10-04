



Пенсионная реформа 2017: страховой стаж и пенсионный возраст - 04.10.2017 15:11

Верховная Рада Украины 3 октября приняла закон о пенсионной реформе. Согласно документу, повышения возраста для выхода на пенсию ждать не стоит, однако, теперь для выхода на пенсию необходимо будет иметь страховой стаж.Напомним, что на сегодняшний день женщины выходят на пенсию в 58 лет, и в 60 лет - мужчины.

Начиная с 2018 года, вступают в силу новые требования в соответствии с реформой. Для того, чтобы обеспечить себе выход на пенсию в 60 лет, потребуется 25 лет страхового стажа. Размер стажа от 15 до 25 лет предоставляет возможность выйти на пенсию в 63 года. В 65 лет можно выйти на пенсию тем, кто имиеет меньше 15 лет страхового стажа.

Отмечается, что при достижении 63 лет украинцы без страхового стажа могут претендовать на социальную помощь. Размер такого пособия будет определяться на основании уровня доходов семьи человека, выходящего на пенсию.

Каждые 12 месяцев до 2028 года все нормативы минимального страхового стажа будут увеличиваться на 1 год. Иными словами, чтобы выйти на пенсию с 60 лет, с 2028 года необходимо будет иметь 35 лет страхового стажа. При нехватке лет их можно будет "докупить", однако разрешено приобрести не более 5 лет страхового стажа. Стоимость одного года обойдется в 16 896 гривен. При стаже в 40 лет выход на пенсию будет возможен в любом возрасте.

Также году учебы на бюджетной основе для студентов будут учитываться как трудовой стаж.

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