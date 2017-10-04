Каталония готова заявить о независимости

- 04.10.2017 14:56
Каталония готова заявить о независимости

После референдума о независимости Каталонии глава местного правительства Карлес Пучдемон дал первое интервью. По словам чиновника, Каталония намерена объявить о независимости в одностороннем порядке либо в конце текущей недели, либо в начале следующей.

По словам Пучдемона, с официальным правительством Испании не ведутся никакие переговоры. Позицию ЕС касаемо референдума Пучдемон подверг резкой критике. Напомним, что в Евросоюзе ситуацию с референдумом называют внутренними делами Испании и не собираются признавать результаты голосования. Касаемо возможного ареста Пучдемона, если официальный Мадрид решится на такой шаг и примет Каталонию под свой прямой контроль, чиновник отметил, что все это станет решающей ошибкой.

Король Испании Филипп VI записал видеообращение, в котором высказал обвинения в адрес властей Каталонии, которые назвал безответственными. По словам короля, местные власти посягают на национальный суверенитет и независимость страны, а также попирают право всех испанцев решать вопрос о демократическом существовании демократическим путем. Филипп VI заявил, что референдум расходится с Конституцией Испании и нарушает законы.

Отметим, что 1 октября прошел референдум о независимости Каталонии, на котором за отделение региона проголосовали 90,1% участников. Во время проведения голосования полицейские всячески препятствовали проведению избирательного процесса, в результате чего пострадало около 900 человек.

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Ключові слова: Каталония независимость, отделение каталонии от испании

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