



Украинские врачи будут выдавать электронные рецепты - 04.10.2017 14:15

В 2018 году врачи могут начать выдавать пациентам электронные рецепты. Такие рецепты нельзя будет подделать либо же потерять.

О планируемом нововведении сообщила исполняющая обязанности главы украинского Минздрава Ульяна Супрун.

Министерство здравоохранения будет собирать на основании выданых электронных рецептов актуальную и достоверную статистику о заболеваниях в стране.

Кроме того, стало известно, что на финансирование программы "Доступные лекарства" в Украине на 2018 год было решено выделить 1 миллиард гривен. Предполагается расширение списка лекарств, которые будут предоставляться украинцам бесплатно либо с большой скидкой. И еще большее количество людей смогут получить доступ к лекарствам.

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