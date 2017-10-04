Украинские врачи будут выдавать электронные рецепты- 04.10.2017 14:15
В 2018 году врачи могут начать выдавать пациентам электронные рецепты. Такие рецепты нельзя будет подделать либо же потерять.
О планируемом нововведении сообщила исполняющая обязанности главы украинского Минздрава Ульяна Супрун.
Министерство здравоохранения будет собирать на основании выданых электронных рецептов актуальную и достоверную статистику о заболеваниях в стране.
Кроме того, стало известно, что на финансирование программы "Доступные лекарства" в Украине на 2018 год было решено выделить 1 миллиард гривен. Предполагается расширение списка лекарств, которые будут предоставляться украинцам бесплатно либо с большой скидкой. И еще большее количество людей смогут получить доступ к лекарствам.
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