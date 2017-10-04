На Буковині сталось дві смертельні ДТП

- 04.10.2017 13:44
На Буковині сталось дві смертельні ДТП

Трагічні аварії мали місце увечері третього жовтня в Путильському та Сторожинецькому районах області. За обома фактами працівники поліції відкрили кримінальні провадження за частиною 2 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, що керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Близько 19 години дорожньо-транспортна пригода сталася у селищі міського типу Путилі. Керуючи автомобілем «ВАЗ», 22-річний житель села Киселиці не впорався з керуванням і в’їхав у припарковану на узбіччі дороги підводу. Після зіткнення з підводою легковик наїхав на її власника – 33-річного односельчанина, котрий стояв поруч. Від отриманих травм потерпілий загинув на місці аварії. Медичне освідчення водія показало, що на момент скоєння ДТП він був напідпитку.

Ще одна автопригода зі смертельними наслідками трапилася близько 22 години у селі Комарівцях Сторожинецького району. Виїхавши на місце події, слідчо-оперативна група встановила, що 33-річний житель села Слободи-Комарівців скоїв наїзд автомобілем «Мерседес Віто» на велосипедиста, котрий їхав попереду. Потерпілий – 52-річний житель села Панки цього ж району. Від отриманих внаслідок ДТП травм чоловік загинув на місці пригоди. За результатами медичного освідчення, водій мікроавтобуса був тверезий.

На даний час тривають досудові розслідування. Для з’ясування усіх обставин даних дорожньо-транспортних пригод поліцейські призначили низку експертиз.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області 

Платинова Буковина, Чернівці

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