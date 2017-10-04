



Криоэлектронная микроскопия принесла Нобелевскую премию по химии - 04.10.2017 13:09

Имена лауреатов Нобелевской премии 2017 по химии были озвучены Нобелевским комитетом в среду, 4 октября. Награду получат Иоахим Френк, Жак Дубохет и Ричард Хендерсон.

Награду ученые получили за развитие криоэлектронной микроскопии с высоким разрешением для биомолекул в растворе. С помощью метода криогенной микроскопии можно осуществлять наблюдения за молекулами, которые быстро замораживаются, но в то же время сохраняют свою естественную структуру.

Отметим, что в прошлом году Нобелевскую премию по химии присудили за проектирование и синтез молекулярных машин. Награду получили Жан Пьер Саваж, Сэр Фрейзер Стоддарт и Бернард Феринга.

Напомним, Нобелевская неделя стартовала в прошлый подельник, 2 октября, в Стокгольме. В тот же день стали известны лауреаты премии по физиологии и медицине за открытие молекулярных механизмов, отвечающих за циркадные циклы, иными словами, за биологические часы. Нобелевской премией по физике была удостоена группа ученых, которые сделали открытие в области антигравитационных волн Вселенной.

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