Трудовой стаж для студентов и женщин в декрете

- 04.10.2017 11:25
Трудовой стаж для студентов и женщин в декрете

Накануне, 3 октября, депутаты Верховной Рады проголосовали за пенсионную реформу. Какие нововведения ожидают украинцев в рамках нового закона? Ряд из них коснется трудового стажа для женщин в декрете и студентов.

Стоит отметить, что студенты, которые обучаются на дневной форме, и женщины в декретном отпуске будут получать трудовой стаж в это время. В то же время, есть и некоторые исключения.

В особенности, в стаж будет засчитан отпуск по беременности в период с 1 января 2004 года по 30 июня 2013 года включительно. Студенты дневного стационара, обучающиеся за бюджетный счет, а также учащиеся аспирантуры и докторантуры в период с 1 января 2004 года по 31 декабря 2017 года включительно.

То есть, если декретный отпуск или учеба начались раньше указанного периода времени, либо же завершились позже, то в трудовой стаж будет засчитан только тот период, который попал в указанное время.

Остается не совсем понятным выбранные период времени и с чем он связан. Интересно, что Международный валютный фонд требовал не включать трудовой стаж на время обучения для студентов, и судя по всему, в правительстве решили пойти на уступки и ограничить число тех, кто может претендовать на получение стажа во время учебы.

 

Платиновая Буковина

Ключові слова: трудовой стаж, пенсионная реформа 2017, Украина пенсионная реформа

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