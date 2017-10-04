На Солнце появилось затемнение в форме сердца

- 04.10.2017 10:45
На Солнце появилось затемнение в форме сердца

На поврехности Солнца удалось обнаружить уникальную территорию. Как сообщают ученые из лаборатории рентгеновской астрономии, на поверхности звезды было обнаружено затемнение, напоминающее по форме сердце.

Ученые провели ряд исследований, которые позволили выяснить, что затемнение-сердце возникло на поверхности Солнца под воздействием магнитных полей. При этом, в самом центре затемнения находится активная область.

Специалисты подсчитали, что площадь этого сердца составляет примерно миллион квадратных километров. Исследователи отмечают, что на поверности звезды нередко возникают различные площади, которые обретают интересную форму.

Стоит отметить, что ранее на поврехности Солнца ранее уже отмечались затемнения, которые имели форму земных континентов либо причудливых птиц. Их обнаруживали с помощью телескопов и спутников.

Платиновая Буковина

Ключові слова: солнце затемнение, сердце на поверхности Солнца

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