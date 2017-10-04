



Як повернути частину коштів за навчання - поради податкової - 04.10.2017 10:17

Чернівецька ОДПІ нагадує, що громадяни України, які є платниками податку на доходи фізичних осіб і в 2016 році платили за своє навчання або члена сім'ї першого ступеня споріднення (який не одержує заробітної плати), мають право на податкову знижку за навчання (ст.166 Податкового кодексу України).

Для цього достатньо подати до податкового органу за місцем податкової адреси (реєстрації) декларацію про майновий стан і доходи та копії підтверджуючих документів.

Перелік документів, які необхідно мати при заповненні декларації:

договір (контракт) з вищим або професійно-технічним закладом;

документи, що підтверджують оплату за навчання;

паспорт та ідентифікаційний код платника податку;

паспорт та ідентифікаційний код члена сім’ї першого ступеня споріднення платника податків (у разі якщо право на податкову знижку заявляє така особа)

свідоцтво про народження або свідоцтво про шлюб платника податків (у разі, якщо право на податкову знижку заявляє член сім’ї першого ступеня споріднення платника податків);

довідка з роботи про отриманий у минулому році дохід і сплачені податки.

Зверніть увагу, якщо до кінця 2017 року не скористатися правом на податкову знижку за навчання у 2016 році, таке право на наступні роки не переноситься.

Сектор організації роботи Чернівецької ОДПІ

Платинова Буковина, Чернівці

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