Як повернути частину коштів за навчання - поради податкової

- 04.10.2017 10:17
Як повернути частину коштів за навчання - поради податкової

Чернівецька ОДПІ нагадує, що громадяни України, які є платниками податку на доходи фізичних осіб і в 2016 році платили за своє навчання або члена сім'ї першого ступеня споріднення (який не одержує заробітної плати), мають право на податкову знижку за навчання (ст.166 Податкового кодексу України).

Для цього достатньо подати до податкового органу за місцем податкової адреси (реєстрації) декларацію про майновий стан і доходи та копії підтверджуючих документів.

Перелік документів, які необхідно мати при заповненні декларації:

договір (контракт) з вищим або професійно-технічним закладом;

документи, що підтверджують оплату за навчання;

паспорт та ідентифікаційний код платника податку;

паспорт та ідентифікаційний код члена сім’ї першого ступеня споріднення платника податків (у разі якщо право на податкову знижку заявляє така особа)

свідоцтво про народження або свідоцтво про шлюб платника податків (у разі, якщо право на податкову знижку заявляє член сім’ї першого ступеня споріднення платника податків);

довідка з роботи про отриманий у минулому році дохід і сплачені податки.

Зверніть увагу, якщо до кінця 2017 року не скористатися правом на податкову знижку за навчання у 2016 році, таке право на наступні роки не переноситься.

Сектор організації роботи Чернівецької ОДПІ

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: податкова знишка на навчання, повернення коштів на навчання

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

Беларусь согласна и дальше принимать переговоры по Донбассу Беларусь планирует в дальнейшем содействовать работе Трехсторонней контактной группы и подгрупп по Донбассу и продолжит предоставлять площадку для переговоров
- 04.10.2017 16:35
В Черновцах стартовал фестиваль техноспорта Аркан-2017 В Черновцах стартовал фестиваль по техническим видам спорта Аркан-2017.
- 04.10.2017 16:08
Буковинців закликають добровільно здати зброю Поліцейські закликають краян упродовж жовтня здати незареєстровану зброю, боєприпаси та вибухові матеріали, щоб уникнути кримінальної або адміністративної відповідальності
- 04.10.2017 15:18
Пенсионная реформа 2017: страховой стаж и пенсионный возраст Верховная Рада Украины 3 октября приняла закон о пенсионной реформе. Согласно документу, повышения возраста для выхода на пенсию ждать не стоит
- 04.10.2017 15:11
Каталония готова заявить о независимости После референдума о независимости Каталонии глава местного правительства Карлес Пучдемон дал первое интервью.
- 04.10.2017 14:56
Украинские врачи будут выдавать электронные рецепты В 2018 году врачи могут начать выдавать пациентам электронные рецепты. Такие рецепты нельзя будет
- 04.10.2017 14:15
На Буковині сталось дві смертельні ДТП Трагічні аварії мали місце увечері третього жовтня в Путильському та Сторожинецькому районах області. За обома
- 04.10.2017 13:44
Криоэлектронная микроскопия принесла Нобелевскую премию по химии Имена лауреатов Нобелевской премии 2017 по химии были озвучены Нобелевским комитетом в среду, 4 октября. Награду получат
- 04.10.2017 13:09
Сбежавшие с фермы страусы пробежали 50 км В Китае произошел инцидент на страусиной ферме в городе Фошань, что в провинции Гуандун. Пятеро питомцев фермы
- 04.10.2017 12:13
За сутки боевики устроили 22 обстрела позиций ВСУ По позициям украинских силовиков в зоне АТО боевики за прошедшие сутки, 3 октября, открывали стрельбу порядка 22 раз. В результате обстрелов один
- 04.10.2017 11:50

Всі новини