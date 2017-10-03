



КНДР угрожает Японии уничтожением - 03.10.2017 16:57

КНДР угрожает Японии в ответ на политику в отношении новых санкций. В Центральном телеграфном агентстве Кореи отметили, что премьер-министр Японии Синдзо Абе занимается подталкиванием региона к ядерной войне.

Пхеньян отмечает, что Япония использует шантаж и разжигает на Корейском полуострове напряженную обстановку. В результате, как заявляют в ЦТАК, это приведет к суициду, и ядерным облакам, которые возникнут над Японским архипелагом.

Представители Центрального телеграфного агенства отметили, что критическая ситуация рискует превратиться в ядерную войну, и если так произойдет, то Япония сразу же окажется в огне.

После ряда ядерных и ракетных испытаний КНДР ситуация на Корейском полуострове накалилась. Несколько раз Пхеньян осуществлял запуски межконтинентальных баллистических ракет, которые направлялись в сторону Японии. 15 сентября произошли последине испытания. Как отмечается, ракета пролетела над японским островом Хоккайдо, после чего на расстоянии 2000 км от мыса Эримо упала в Тихий океан.

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