Буковинські полісмени вилучили в порушника наркотики на 45 тис грн

- 03.10.2017 16:35
Буковинські полісмени вилучили в порушника наркотики на 45 тис грн

Впродовж лише одного дня правоохоронці вилучили наркотиків, вартість яких на чорному ринку становить понад 45 тисяч гривень.

2 жовтня працівники Глибоцького відділення поліції в ході відпрацювання території району, на одному із підприємств виявили та вилучили поліетиленовий пакет з маковою соломкою вагою біля 4 кілограмів.

В подальшому поліцейські встановили, що наркотики належать 49-річному робітнику даного підприємства. Крім цього, слідчі у помешканні порушника вилучили поліетиленовий пакет із аналогічною наркотичною речовиною вагою біля 500 грамів.

Того ж дня, поліцейські Хотинщини вилучили у 35-річного жителя районного центру паперовий згорток з марихуаною, ампули з надписом «Димедрол» та засоби для вживання наркотиків.

Вилучене направлено до Наукового-дослідного експертного-криміналістичного центру МВС на експертизу.

Відкриті кримінальні провадження за статтями 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України. Тривають досудові розслідування.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області 

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: наркотики чернівецька область, незаконне зберігання наркотиків

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