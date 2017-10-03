ЧНУ отмечает 142 года со дня основания- 03.10.2017 15:55
Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича отмечает в нынешнем году 142-летие со дня основания. По этому случаю вуз готовит ряд праздничных мероприятий.
Так, программа празднования стартует с 3 октября, когда в корпусе №14, занимаемом экономическим факультетом, состоится торжественное открытие учебной аудитории имени Йозефа Шумперта.
В Красной зале ЧНУ 5 октября в 12:00 состоится презентация поэзий укркинской писательницы Юлии Бережко-Каминской.
10 октября в 15:00 состоится финал конкурса "Україна має талант", который пройдет в Мраморной зале ЧНУ.
В Шевченковской зале ЧНУ 11-12 октября состоится благотворительная выставка картин этнических украинцев из различных стран Европы.
25 октября в Красной зале состоится презентация книги "Костянтин Томащук: повернення у славі у Чернівці". Начало презентации - в 14:00.
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