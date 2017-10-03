



Нобелевскую премию по физике 2017 присудили за гравитационные волны - 03.10.2017 13:41

Лауреатов Нобелевской премии по физике 2017 назвал Нобелевский комитет при Каролинском мединституте. Обладателями премии по физике в нынешнем году стали Райнер Вайс, Барри К. Бариш и Кип С.Торн.

Троим ученым премию присудили за обнаружение гравитационных волн с помощью детектора LIGO.

Отметим, что гравитационные волны Вселенной были обнаружены впервые 14 сентября 2015 года. Альберт Эйнштейн еще 100 лет назад говорил о существовании этих волн. Гравитационные волны Вселенной появились благодаря столкновению двух черных дыр, и добрались до детектора LIGO в США спустя 1,3 миллиарда лет.

В феврале 2016 года теорию Эйнштейна о гравитационных волнах подтвердили экспериментальным путем. Ученый еще сто лет назад рассказывал о том, что гравитационные волнцы перемещаются со скоростью света и заполняют Вселенную. Между тем, эйнштейн и предположить не мог, что гравитационные волны могут подвергаться измерениям. С помощью лазера группа ученых-физиков из США впервые измерила длину четырехкилометровых тоннелей, которые под воздействием гравитационных волн и уменьшались, и увеличивались.

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