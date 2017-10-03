



В Черновцах будут судить полицеского за взятки - 03.10.2017 12:10

В Черновцах патрульного полицейского поймали на получении взятки в размере 800 долларов США.

Как отмечается, досудебное расследование в уголовном производстве по получению неправомерного денежного вознаграждения сотрудником Управления патрульной полиции в Черновцах было завершено следователями прокуратуры Черновицкой области.

Так, отмечается, что полицейский получил от жителя Черновицкой области за обеспечение беспрепятственного перевоза подакцизных товаров по Черновицкой области 800 долларов США в течение июля-августа 2017 года.

В суд уже был передан обвинительный акт в отношении правонарушителя.

Платиновая Буковина, Черновцы

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