В парке Федьковича в Черновцах стоят площадку для воркаута- 03.10.2017 11:48
В парке имени Юрия Федьковича стартовали работы по строительству спортивного комплекса Workout.
Отметим, что в прошлом году в прогамме "Бюджет участия" одержал победу проект по реализации спортивной площадки Street Workout.
Согласно проекту, в парке предполагается создание специальной площадки для занятий спортом, а именно - турниковой конструкции. Данный комплекс может быть использован не только для тренировок, но и для соревнований по различным видам спорта, среди которых и воркаут.
Новая спортплощадка, которая вскоре появится в черновицком парке имени Юрия Федьковича, будет доступна для тренировок и взрослых, и маленьких спортсменов.
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