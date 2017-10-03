



В парке Федьковича в Черновцах стоят площадку для воркаута - 03.10.2017 11:48

В парке имени Юрия Федьковича стартовали работы по строительству спортивного комплекса Workout.

Отметим, что в прошлом году в прогамме "Бюджет участия" одержал победу проект по реализации спортивной площадки Street Workout.



Согласно проекту, в парке предполагается создание специальной площадки для занятий спортом, а именно - турниковой конструкции. Данный комплекс может быть использован не только для тренировок, но и для соревнований по различным видам спорта, среди которых и воркаут.

Новая спортплощадка, которая вскоре появится в черновицком парке имени Юрия Федьковича, будет доступна для тренировок и взрослых, и маленьких спортсменов.

Платиновая Буковина, Черновцы

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