Побороть грипп помогут искусственные пептиды- 03.10.2017 11:11
Способ нейтрализовать самые разнообразные штаммы вируса гриппа отыскали ученые из Научно-исследовательского института Скриппса. Для этого они создали искусственные пептидные молекулы. Отметим, что пептиды представляют собой короткие цепочки аминокислот с более простой структурой.
Пептиды, ка выяснилось, могут стать отличным инструментом борьбы как с легкими вирусными инфекциями, так и с более тяжелыми штаммами вируса гриппа. Среди штаммов, которые попадают под "удар" пептидов - даже опасные его формы, а именно H5N1, птичий грипп, а также свиной грипп H1N1.
В ряде лабораторных экспериментов пептиды показали высокую аффинность связывания вирусов гриппа группы 1. Кроме того, пептиды продемонстрировали высокую эффективность в нейтрализации подвидов вирусной инфекции H1, H2, H5 и H6.
Ученые озвучили мысль, что разработка препаратов-ингибиторов, которые могут подавлять вирусные инфекции, позволит облегчиит тяжелые формы врусных инфекций, сократить масштабы эпидемий гриппа. Пептиды могут стать мощным инструментом при разработке универсальной и эффективной вакцины от различных типов гриппа.
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