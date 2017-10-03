3 октября ВР рассмотрит повышение пенсий- 03.10.2017 09:46
Во вторник, 3 октября, депутатам Верховной Рады предстоит рассмотреть изменения в ряде законодательных актов в рамках пенсионной реформы. Об этом сказано в повестке дня парламентариев.
Помимо рассмотрения вопросов повышения пенсий, в первом чтении нардепы также намерены рассмотреть изменения в Бюджетный Кодекс Украины, а также в Таможеный кодекс Украины в отношении принудительного поставновления суда или органа доходов и сборов касаемо наложения штрафа.
Изменения в Бюджетный кодекс Украины, которые планируется рассмотреть сегодня, будут касаться обеспечения деятельности Конституционного суда Украины. Также на сегодня планируется рассмотреть проект Закона о государственных финансовых гарантиях предорставления медицинских услгуг и лекарственных средств, что будет рассмотрено во втором чтении.
Примечательно, что на следующей пленарной неделе Верховная Рада предполагает назначит новый состав Центризбиркома Украины.
Коментарі (0)
Другие новости:
- 03.10.2017 16:57
- 03.10.2017 16:35
- 03.10.2017 16:11
- 03.10.2017 15:55
- 03.10.2017 14:57
- 03.10.2017 14:10
- 03.10.2017 13:41
- 03.10.2017 12:10
- 03.10.2017 11:48
- 03.10.2017 11:11