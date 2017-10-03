



Загранпаспорта в ЦНАПе планируют выдавать с декабря - 03.10.2017 09:12

В Центре по предоставлению административных услуг в Черновцах планируется установка специального оборудования в декабре, после чего ЦПАУ сможет начать выдачу паспортов в формате ID-карт и заграничных паспортов.

С таким заявлением на брифинге выступил глава Центра по предоставлению административных услуг в Черновцах Петр Луцив.

Городской совет принял решение о выделении бюджетных средств для закупки двух рабочих станций, которые позволят изготовлять загранпаспорта и паспорта в виде ID-карт. В помещении сейчас заканчивается ремонт, и на закупку двух станций объевлено на Прозорро. Сейчас осуществляется работа с Государственной миграционной службой в отношении защиты каналов и персональных данных. Если конкурс пройдет вовремя, и будут закуплены технические средства, работу по выдаче документов можно будет начать уже с декабря нынешнего года. Сначала ЦПАУ будет выдавать документы в тестовом режиме, после чего перейдет в рабочий режим выдачи.

В общей сложности в ЦПАУ сейчас предоставляется 207 видов услуг. С начала года были получены более 30 тысяч заявлений об услугах и документах разрешительного характера. Количество отказов - меньше 3%, то есть, примерно тысяча.

Платиновая Буковина, Черновцы

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