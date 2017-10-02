



У жителя Боян вилучили наркотики на 150 тис грн - 02.10.2017 16:52

Поліцейськими Управління протидії наркозлочинності спільно з Управлінням карного розшуку та спецпідрозділом «КОРД» під час проведення розшукових заходів на території області, вилучено у жителя села Бояни Новоселицького району велику кількість наркотиків.

У правопорушника оперативники вилучили три мішки із подрібненою речовиною рослинного походження, а саме марихуаною та 137 кущів коноплі, які останній зберігав на горищі свого будинку.

Крім цього, поліцейські виявили в недобудованому приміщені без даху незаконний посів рослин конопель у кількості 16 кущів.

Вилучені наркотичні речовини слідчі направили до Наукового-дослідного експертного-криміналістичного центру на експертизу.

Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченою частиною 1 статті 310 (Посів або вирощування снотворного маку чи конопель) та частиною 3 статті 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області

Платинова Буковина, Чернівці

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