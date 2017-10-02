У жителя Боян вилучили наркотики на 150 тис грн- 02.10.2017 16:52
Поліцейськими Управління протидії наркозлочинності спільно з Управлінням карного розшуку та спецпідрозділом «КОРД» під час проведення розшукових заходів на території області, вилучено у жителя села Бояни Новоселицького району велику кількість наркотиків.
У правопорушника оперативники вилучили три мішки із подрібненою речовиною рослинного походження, а саме марихуаною та 137 кущів коноплі, які останній зберігав на горищі свого будинку.
Крім цього, поліцейські виявили в недобудованому приміщені без даху незаконний посів рослин конопель у кількості 16 кущів.
Вилучені наркотичні речовини слідчі направили до Наукового-дослідного експертного-криміналістичного центру на експертизу.
Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченою частиною 1 статті 310 (Посів або вирощування снотворного маку чи конопель) та частиною 3 статті 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України.
Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області
Коментарі (0)
Другие новости:
- 02.10.2017 17:04
- 02.10.2017 16:23
- 02.10.2017 15:47
- 02.10.2017 15:37
- 02.10.2017 15:24
- 02.10.2017 13:27
- 02.10.2017 13:00
- 02.10.2017 12:47
- 02.10.2017 12:28
- 02.10.2017 11:34