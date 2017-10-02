



Правительство прогнозирует подорожание коммуналки в 2018 году - 02.10.2017 16:23

В 2018 году коммунальные услуги могут подорожать, и рост тарифов ожидается на уровне до 20%. Такой прогноз дают представители Министерства экономического развития и торговли.

Примечательно также, что повышение тарифов может продолжиться в 2019 и 2020 годах.

Природный газ может повыситься в цене примерно на 19%. Повышение тарифов коснется также отопления, электроэнергии и горячей воды, и эти тарифы могут повыситься в среднем на 20%.

Что касается роста тарифов на коммуналку в 2019 году, то в прогнозе Минэкономики отмечено повышение на 12,5% для природного газа, на 17,5% - на отопление, горячую воду и электричество. На 10% может подорожать электричество и газ, и на 19% - отопление и горячая вода.

Платиновая Буковина

Всі новини