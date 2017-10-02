



В Черновцах заминировали больницу на Фастовской - 02.10.2017 15:47

Полиция в Черновцах получила сообщение о заминировании больницы скорой помощи на улице Фастовской. На территории больницы, как сообщается, была обнаружена подозрительная сумка, внутри которой находились предметы, напоминающие взрывчатку.

Как стало известно, попасть в больницу с улицы Фастовской не получится - там заезд в медучреждение закрыт. На месте работают взрывотехники.

Позднее специалисты сообщили, что на территории больницы взрывных устройств или подозрительных предметов обнаружено не было.

Позднее удалось установить, что сумка с подозрительным содержимым оказалась имуществом одной из посетительниц. Женщина случайно забыла в больнице пакет с орехами.

Платиновая Буковина, Черновцы

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