Понад 1,5 млрд грн податків сплачено в Чернівцях

- 02.10.2017 15:37
Понад 1,5 млрд грн податків сплачено в Чернівцях

Упродовж дев’яти місяців цього року платники податків, які перебувають на обліку в Чернівецькій ОДПІ, сплатили до зведеного бюджету 1525,9 млн. грн. податків, що на 269,9 млн. грн., або на 17,7 відс. більше, ніж минулого року. До державної скарбниці чернівчани перерахували 575,7 млн. грн., а до місцевого бюджету надходження склали – 950,2 млн. грн.

Головними складовими податкових надходжень до бюджету є надходження податку на доходи фізичних осіб – 787,2 млн. грн., податку на додану вартість – 220,4 млн. грн.; плати за землю – 121,2 млн. грн.; акцизного податку з роздрібного продажу підакцизних товарів – 72,0 млн. грн.

За підсумками трьох кварталів платники єдиного податку - юридичні та фізичні особи сплатили до бюджету 123,7 млн. грн., що на 38,2 млн. грн. більше, ніж у попередньому році.

З початку року чернівчани перерахували до держбюджету 64,6 млн. грн. військового збору та 14,4 млн. грн. податку з пасивних доходів.

Сектор організації роботи Чернівецької ОДПІ 

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: податки чернівці, чренівці податкова інспекція

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