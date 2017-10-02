На Буковине карантин из-за вспышки кори- 02.10.2017 15:24
В Путильском районе Черновицкой области, в школе села Усть-Путила была зафиксирована вспышка кори. Из-за заболевания было принято решение закрыть школу, отмечают в областном лабораторном центре.
Как отметил глава отдела областного лабораторного центра Юрия Падурару, 10 учеников данного заведения заболели корью.
Было решено временно прекратить учебно-воспитательный процесс в школе. Также в Усть-Путильской школе были проведены противопэпидемические мероприятия. Также детям без прививок была сделана вакцинация.
В общей сложности на территории Черновицкой области сейчас зафиксировано 23 детей, которые болеют корью.
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