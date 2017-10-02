



За вихідні на Чернівеччині - два ДТП з постраждалими - 02.10.2017 13:27

Чернівчанка отримала травму на автовокзалі обласного центру, а чоловік – на одному з автошляхів Новоселиччини. Обидвох потерпілих госпіталізували до Чернівецької лікарні швидкої медичної допомоги.

Обидва дорожні інциденти поліцейські зафіксували зранку. Перший стався на одній з чернівецьких автобусних станцій. Водій маршрутного транспортного засобу, рухаючись заднім ходом, допустив наїзд на місцеву жительку. В результаті, жінка з відкритим переломом кісток лівої гомілки була доставлена до реанімаційного відділу.

Друга автопригода трапилася у селі Стальнівці Новоселицького району. 37-річний водій «Мазди» на іноземній реєстрації допустив зіткнення з мотоциклом «Вайпер» під керуванням 27-річного односельчанина, котрий рухався у попутному напрямку.

Водія мотоцикла одразу госпіталізували до зазначеної медичної установи із забоєм грудної клітини та живота.

За попередньою інформацією всі вищевказані водії були тверезі.

Відомості за фактами даних ДТП внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області

Платинова Буковина, Чернівці

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