



Названы победители Нобелеской премии по медицине - 02.10.2017 13:00

Сегодня стали известны имена обладателей Нобелевской премии 2017 по медицине и физиологии. награду разделят между собой ученые из США, которые открыли молекулярные механизмы, которые контролируют циркадный цикл. Так, лауреатами стали Майкл Янгза (68 лет), Майкл Росбаш (73 года) и Джеффри Холл (72 года).

Отмтеим, циркадные циклы представляют собой циклические колебания интенсивности биологически процессов, которые имеют тесную связь со сменой времени суток.

Науке давно известен тот факт, что у человека и ряда других живых организмов имеются так называемые биологические часы, которые помогают организму подстроиться под ритм для. Группа ученых из США смогла разобраться в работе этих внутренних часов, изучить связанные с этим процессы. Люди, животные и растения могут синхронизироваться с изменениями на нашей планете, благодаря чему им удается адаптировать собственный биологический ритм.

Стоит отметить, что в нынешнем году лауреаты Нобелевской премии, в соответствии с решением Фонда Нобеля, получат увеличенные премии. В нынешнем году размер премии составляет 9 миллионов шведских крон, или 1,12 миллиона долларов США. То есть, эта сумма будет рвзделена поровну между победителями премии по медицине и физиологии в нынешнем году.

Платиновая Буковина

Всі новини