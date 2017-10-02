



Украина практически готова к отопительному сезону - 02.10.2017 12:47

К отопительному сезону на 99,9% готовы социальные объекты. Кроме того, на 99,4% готовы объекты жилого сектора, и на 99% готовы к старту сезона котельные, как информирует глава Минрегионразвития, вице-премьер-министр Украины Геннадий Зубко.

Если руководство социальных объектов подаст заявку о том, что температура в помещениях - ниже +16 градусов, то соцобъекты должны быть полностью гтовы к подключению отопления. В такие социальные объекты входят больницы, детские сады и школы.

Стоит отметить, что ранее вице-премьер сообщал о готовности к запуску отопительного сезона - обеъекты социальной инфраструктуры и жилого сектора были подготовлены на 97% .

Не стоит исключать, что отопительный сезон 2017-2018 в Украине может наступить раньше привычного срока - в связи с ранним похолоданием.

К слову, в прошлом году тотопительный сезон также стартовал раньше на 10 дней - он начался 5 октября, а завершение произошло традиционно 15 апреля.

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