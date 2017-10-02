



При обстреле в Лас-Вегасе погибло 20 человек - 02.10.2017 12:28

В Лас-Вегасе во время музыкального фестиваля по посетителям была открыта стрельба. В результате происшествия, которое имело место в ночь 2 октября, погибло около 20 человек. Кроме того, более 100 человек в результате перестрелки получили ранения.

Об этом в рамках брифинга сообщил шериф полиции Лас-Вегаса.

Как стало известно, стрельбу открыл нападающий из окна номера казино-отеля Mandalay Bay, находившегося на 32-м этаже отеля. Полицейские вскоре смогли ликвидировать стрелявшего.

Представители полиции отметили, что стрелявший оказался местным жителем. Полицейские сообщают, что сейчас также ведется поиск человека, который сопровождал нападавшего. Пока что неизвестны мотивы данной атаки. Отметим, что мужчина открыл огонь в части центрального бульвара Лас-Вегаса, на Лас-Вегас-Стрип, по толпе народа.

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