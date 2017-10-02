



Как стимулировать себя к похудению - 02.10.2017 11:34

Похудение - долгий процесс, который необходимо контролировать и осуществлять правильно. Чтобы стимулировать избавление от лишних килограммов и ускорить его, необходимо немного "обманывать" организм. По словам специалитов, нередко человек очень хочет похудеть, однако правильного настроя нет, и лишние сантиметры не спешат исчезать даже с правильно разработанной системой питания и комплексов управжнений. Для того, чтобы вдохновить себя на похудение и задать нужный тон, придутся как нельзя кстати некоторые психологические уловки.

Диета - не ввсегда лучший выход для похудения, поскольку любая диета имеет временный эффект. Чтобы поддерживать тело и фигуру в должной форме, необходимо отыскать "свой" рацион, которого вы будете придерживаться как можно дольше, желательно - в течение свей жизни. А на время поисков вам поможет диета. Рассматривать диету нужно с положительнй стороны, выбрать такую диету, которая будет приносить не только пользу, но и удовольствие, например, на основе ваших любимых продуктов. В противном случае вы будете рассматривать диету как нечто тяжелое и неприятное, а это будет серьезно мешать вам худеть, ведь организм будет из-за этого находиться в стрессе.



Хотите перекусить, и рука будто сама тянется к чипсам или сухарикам? Найдите более полезный перекус, который будет хрустеть не меньше - подойдут различные свежие фрукты или овощи. Они на некоторое время избавят от чувства голода, будут весьма полезны в качестве перекуса.

Физические упражнения - это далеко не всегда неприятная рутина. На самом деле, занятия спортом способны поднимать настроение, и наилучший результат они приносят тогда, когда приносят удовольствие. Выберите физические упражнения по своему вкусу - фитнес, танцы, йога либо еще что-то, и совсем скоро изменения вашей фигуры будут более очевидными.

Мотивация для человека играет важную роль. Для того, чтобы добиваться успеха, нужно иметь стимул, потому очень важно ставить перед собой цель и стремиться к ней всеми силами. Мечтаете о красивой и стройной фигуре? Присмотрите себе платье в магазине и стремитесь к тому, чтобы блистать в этом наряде, например, в новогоднюю ночь во всей красе.

Вознаграждения должны сопутствовать вам на пути к успеху, особенно если результат весьма ощутимый. Так, это самое платье, или например, отпуск на любимом курорте должно стать отличным вознаграждением по достижению вашей цели. Стрмитесь к этому всей душой, и результат неверняка не заставит себя ждать.

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