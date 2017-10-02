



Под Калиновкой изредка случаются одиночные взрывы - 02.10.2017 10:51

Представители Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Винницкой области сообщают - на военных складах рядом с городом Калиновка открытых очагов возгорания по состоянию на утров понедельника, 2 октября, нет.

Между тем, сообщается о происходящих время от времени одиночных взрывах - детонации боеприпасов. На территории 12,6 тысяч гектаров провели работу более сотни саперов и взрывотехников, которые обследовали указанную площадь на наличии взрывоопасных предметов. Местное население направило спасталеям 332 заявок об обнаружении подозрительных предметов. Всмего было проверено 309 заявок, обнаружено и изъято 547 снарядов.

На ликвидацию последствимй чрезвычайной ситуации на военных складах в Винницкой области правительство выделило 100 миллионов гривен, из которых, как сообщили в Винницкой областной государственной администрации, по состоянию на 1 октября 2017 года уже были получены 20 миллионов. При потребности в 15 тысяч листов шифера потерпевшие получили пока что 9 тысяч листов. Также осуществляется подвоз других строительных материалов для восстановительных работ.

В Управлении Службы безопасности Украины в Винницкой области обращаются к местным жителям и просят обращаться по поводу возможных врзыво, а также причин взрывов на военном арсенале рядом с городом Калиновка.

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