



Ночное ДТП в Черновцах возле Формаркета (фото) - 02.10.2017 09:38

Вечером воскресенья, 1 октября, на пересечении улицы Небесной Сотни и проспекта Независимости (напротив ТЦ Формаркет) произошло ДТП. Не смогли поделить проезжую часть два автомобиля.

В сети появилось видео столкновения.

Отмечается, что легковое авто направлялось по проспекту Независимости, и водитель планировал повернуть на ул.Небесной сотни, однако в результате произошло столкновение с другим транспортным средством - микроавтобусом.

Микроавтобус как раз следовал по проспекту в сторону остановки "Микрорайон". На место оперативно прибыли патрульные полицейские для выяснения обстоятельств происшествия.

Платиновая Буковина, Черновцы

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