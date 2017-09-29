Новым главой НБУ может стать Смолий

- 29.09.2017 17:08
Новым главой НБУ может стать Смолий

Первый заместитель главы Нацбанка Украины Яков Смолий может возглавить НБУ. Согласно сообщению источников, именно такую кандидатуру президент Украины Петр Порошенко намерен предложить Верховной Раде.

Стоит отметить, что Смолий является проходным вариантом, в то время как второй кандидат, который некогда считался фаворитом, в парламенте вряд ли наберет голоса. Речь идет о Владимире Лавренчуке, главе правления Райффайзен Бан Аваль.

Назначение нового главы Национального банка Украины ожидается ориентировочно в октябре.

Напомним, что Валерия Гонтарева подала заявление об отставке. в связи с чем ее первый заместитель Яков Смолий с 11 мая был назначен исполняющим обязанности главы национального регулятора. Гонтарева отмечала, что с 11 мая она будет в отпуске, и в ближайшее время по поданию президента Украины парламент намерен рассмотреть ее отставку и нового главу НБУ.

В соответствии с Конституцией Украины, руководителя Национального банка назначает Верховная Рада по поданию президента на 7 лет. Валерия Гонтарева стала девятой, кто возглавлял Нацбанк с 1991 года, когда центральный банк был основан.

Платиновая Буковина

Ключові слова: Яков Смолий, новый глава НБУ, Нацбанк руководство

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