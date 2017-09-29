



На Буковині за добу в ДТП травмувалось 5 людей - 29.09.2017 16:45

Дві дорожньо-транспортні пригоди сталися 28 вересня у Чернівцях і в Сторожинецькому районі.



Одна з ДТП мала місце у Чернівцях по вулиці Калинівській. 45-річний водій автомобіля «Форд Скорпіо» не впорався з керуванням і допустив наїзд на 72-річну жінку, котра переходила дорогу. Із закритою черепно-мозковою травмою та струсом головного мозку потерпілу госпіталізовано до лікарні.

Ще четверо буковинців отримали тілесні ушкодження в аварії, що сталася у селі Глибочку Сторожинецького району. Керуючи автомобілем «Форд» на іноземній реєстрації, 34-річний житель селища міського типу Красноїльська виїхав на смугу зустрічного руху. Водій зустрічного автомобіля «Ауді А6» намагався уникнути зіткнення і з’їхав на узбіччя. Однак, туди ж попрямував і «Форд». Внаслідок лобового зіткнення травмувався водій «Форда». У нього медики діагностували політравму. З травмами різного ступеню тяжкості потрапили до лікарні і троє пасажирів: двоє жителів Красноїльська та один житель села Лукавців Вижницького району.

За даними фактами працівники поліції відкрили кримінальні провадження. Для встановлення всіх обставин ДТП призначено низку експертиз.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області

Платинова Буковина, Чернівці

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