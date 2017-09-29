



Пограничники в Луганской области погибли от теракта - 29.09.2017 16:18

В Луганской области недалеко от государственной границы 28 сентября произошел взрыв, в результате которого погибли двое сотрудников Государственной службы. Правоохранительный органы начали расследование данного происшествия, квалифицированного как террористически акт.

Взрыв произошел в 800 метрах от государственной границы с РФ на территории Луганской области, в Станично-Луганском районе недалеко от железнодорожной станции "Ильенко", примерно в 17:00 четверга, 28 сентября. Предварительно сообщается о том, что взорвалась мина ТМ, от чего прямо на месте происшествия в результате полученных травм инспектор и участновый инспектор погранслужбы погибли во время несения дежурства.

Место происшествия изучают сотрудники прокуратуры Луганской области, следователи СБУ в Луганской области, эксперты-взрывотехники, а также следственно-оперативная группа Станично-Луганского отдела полиции.

События были внесены в Единый реестр досудебных расследований в соответствии с частью 3 статьи 258 Уголовного кодекса Украины. Происшествие квалифицировано как теракт, который повлек за собой гибель людей.

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