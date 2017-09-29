



Эвакуация с острова Бали из-за вулкана продолжается - 29.09.2017 15:49

Из-за риска извержения индонезийского вулкана Агунг было решено провести эвакуацию. Достаточно большое количество жителей уже эвакуированы, но не стоит исключать необходимости эвакуировать также тех, кто находится в настоящий момент в центрах в безопасной местности.

Власти отмечают, что с острова Бали количество эвакуированных уже достило 135 тысяч человек. Кроме того, отмечается, что уровень опасности повышен властями до максимального, также введен режим чрезвычайной ситуации.

Примечатель, что еще в середине августа вулкан Агунг подавал признаки пробуждения, однако потом он прекратил свою активность. И вот, через три недели тишины он вновь решил проснуться.

В NASA недавно сообщили, что наиболее реальной опасностью для человечества является не уничтожение астероидом, а извержение супервулкана. Количество супервулканов, которые присутствуют на нашей планете, составляет 20. В то же время, наиболее опасным для человечества и всего живого на Земле является только один из них. Так, самым страшным из супервулканов считается Кальдера, который находится в Йеллоустоунском национальном парке в США.

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