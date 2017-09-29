В Европе впервые протестировали 5G- 29.09.2017 15:39
Первую в Европе публичную сеть 5G протестировали компании Ericsson и Intel совместно со шведско-финским телекомхолдингом Telia Company, как отмечают в пресс-службе компании.
Сеть была развернута на борту коммерческого судна и в Таллинском морском порту, чтобы пользователи, которые пребывают в порту, смогли быть на связи с пассажирами судна.
При этом, в рамках теста также сеть 5G была испытана в сфере промышленности, а именно - для управления строительной техникой. Ericsson для тестов предоставлили базовую станцию 5G, а Intel использовали платформу 5G Mobile Trial Platform. Три компании намерены совместно реализовать дорожную карту, которая может быть использована в развитии сервисов на базе сетей пятого поколения - 5G.
Габиэла Стиф Семан, который является старшим вице-президентом холдинга Telia Company, отметил, что запуск 5G в 2018 коснется трех городов, а именно - Таллина, Хельсинки и Стокгольма.
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