



В Черновцах на Героев Майдана нашли мину - 29.09.2017 14:52

Минометную мину времен Второй Мировой войны обнаружили в Черновцах на строительном объекте.

Информацию об этом сообщили представители Управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Черновицкой области.

Так, опасная находка была обнаружена в четверг, 28 сентября, на улице Героев Майдана на строительной площадке.

На место прибыли сотрудники пиротехнической группы Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, извлекли мину, после чего уничтожили ее в установленном порядке.

Платиновая Буковина, Черновцы

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