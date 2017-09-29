



Сколько буковинцев получают субсидию на ЖКХ - 29.09.2017 13:56

Обновленная программа жилищных субсидий в Украине действует с 1 мая 2017 года. Субсидии были переназначены на следующий год, а также были рассчитаны размеры субсидий на летний период для 109 867 домохозяйствам на Буковине.

Рассчет субсидии на летний неотопительный и на отопительный сезоны осуществляется отдельно, на основе дохода всех зарегистрированных в жилье людей. На одного из домочадцев данная субсидия и оформляется.

Процесс рассчета размера зимней субсидии стартует в органах социальной защиты населения с 1 октября. Размер субсидии на отопительный сезон будет осуществлен автоматически, если помощь на оплату услуг ЖКХ была начислена на летний период. То есть, нет необходимости подавать документы повторно.

В течение месяца получатели субсидии дожны сообщать органам социальной защиты населения о различных изменениях, например, об изменении количества зарегистрированных жильцов - выписке или прописке, об изменении социального статуса членов семьи - о выходе на пенсию, увольнении или выходе на работу, о переходе на индивидуальное отопление или централизованное отопление или отказе от него, о совершении одноразовой покупки, стоимость которой превышает 50 тысяч гривен.

Платиновая Буковина, Черновцы

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