



Необыкновенная польза обычной свеклы - 29.09.2017 12:26

Среди полезных для здоровья продуктов одно из лидирующих мест принадлежит свекле, и мы совершенно зря не обращаем на свеклу внимание.

Инетересно, что ранее целебной считалась именно ботва, которой отдавали большее предпочтение, по сравнению с корнеплодом. Спустя некоторое время была открыта пищевая ценность ярко-красного корнеплода, который отличается не только вкусом, но и необыкновенной пользой.

В 100 граммах сырой свеклы содержится всего 43 ккал, потому корнеплод можно весьма успешно включать в рацион, если вы намерены избавиться от лишних килограммов и поддеживать стройность фигуры. В свекле присутствует клетчатка, позволяющая сохранять чувство сытости, а также имеется масса витаминов и минералов, в особенности, калий, марганец, бетаин и фолиевая кислота. Свекла славится также антиоксидантными свойствами, способностью снимать воспаления.

Итак, приводим некоторые полезные вещества, которые содержатся в свекле. Это витамины А, В и С, марганец, железо, магний, цинк, кальций, калий, фосфор, медь, холин, селен,тиамин, фолиевая кислота, пантеноловая кислота, рибофлавин.

Особый интерес состоит в том, что свекла не менее полезна в вареном или запеченом виде, потому можно брать на вооружение многочисленные рецепты со свеклой и наслаждаться не только вкусной, но и полезной пищей.

Так, свекла является отличным средством для нормализации кровяного давления, она улучшает аппетит и позволяет настроить пищеварительные процессы, приводит в норму уровень сахара в крови, снижает риск онкологических заболеваний, помогает выводить токсины, благотворно сказывается на зрении. При этом, результаты недавних исследований также указывают на то, что свекла позволяет улучшить когнитивные способности человека, улучшить память, а также снизить артритные боли.

Платиновая Буковина

Всі новини