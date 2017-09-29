Ночью расстреляли депутата Черкасского горсовета- 29.09.2017 10:52
В ночь на 29 сентября в Черкассах был расстрелян из автомата Калашникова депутат местного городского совета Михаил Бинусов.
Как сообщается, происшествие случилось примерно в 23:00. Депутат принимал участие в вечернем телеэфире, после чего оставил свое авто в гараже, на выходе из которого и был застрелен. По словам охранника гаражей, в указанное время он смотрел телевизор. Выстрелы были слышны, в то же время никаких подзрительных лиц охранник не заметил.
На место происшествия прибыли сотрудники службы безопасности, руководство областных структур полиции и прокуратуры, а также Анатоли Бондаренко, мэр Черкасс. По словам градоначальника, перед Бинусовым как перед новоизбранным главой департамента ЖКХ была поставлена задача избавиться от коррупцмии в ведомстве. Мэр также отметил, что общался с Бинусовым по телефону за час до происшествия.
Следователи и эксперты работают на месте убийства. Пока что возможыне версии преступления не называются, однако, версию о расправе коррупционеров исключать не спешат.
Коментарі (0)
Другие новости:
- 29.09.2017 17:08
- 29.09.2017 16:45
- 29.09.2017 16:18
- 29.09.2017 15:49
- 29.09.2017 15:39
- 29.09.2017 14:52
- 29.09.2017 13:56
- 29.09.2017 12:26
- 29.09.2017 11:55
- 29.09.2017 10:37