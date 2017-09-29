Ночью расстреляли депутата Черкасского горсовета

- 29.09.2017 10:52
Ночью расстреляли депутата Черкасского горсовета

В ночь на 29 сентября в Черкассах был расстрелян из автомата Калашникова депутат местного городского совета Михаил Бинусов.

Как сообщается, происшествие случилось примерно в 23:00. Депутат принимал участие в вечернем телеэфире, после чего оставил свое авто в гараже, на выходе из которого и был застрелен. По словам охранника гаражей, в указанное время он смотрел телевизор. Выстрелы были слышны, в то же время никаких подзрительных лиц охранник не заметил.

На место происшествия прибыли сотрудники службы безопасности, руководство областных структур полиции и прокуратуры, а также Анатоли Бондаренко, мэр Черкасс. По словам градоначальника, перед Бинусовым как перед новоизбранным главой департамента ЖКХ была поставлена задача избавиться от коррупцмии в ведомстве. Мэр также отметил, что общался с Бинусовым по телефону за час до происшествия.

Следователи и эксперты работают на месте убийства. Пока что возможыне версии преступления не называются, однако, версию о расправе коррупционеров исключать не спешат.

 

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