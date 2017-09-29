



Испания изъяла 3 млн бюллетеней каталонского референдума - 29.09.2017 10:37

Со склада в городе Игуалада в четверг, 28 сентября, гражданская гвардия Испании изъяла порядка 2,5-3 миллионов бюллетеней для референдума о независимости Каталонии, который запланирован на 1 октября.

Также на складе были обнаружены и в дальнейшем конфискованы более 100 урн для голосования, на которые был нанесен логотип футбольного клуба "Барселона". Эти урны использовались, как стало потом известно, в 2015 году во время выборов.

Кроме того, сообщается о порядка 6 миллионах перехваченных конвертов, предназначенных для референдума.

Отметим, что полицейские уже предпринимали действия, которые поставили под вопрос проведение референдума о независимости - изымали бюллетени и оборудование для голосования. Референдум признан Мадридом незаконным, и полиция выполняет приказ властей Испании и прокуратуры Каталонии по предупреждению голосования.

Местные власти Каталонии заявляют, что намерены провести мирный референдум, несмотря на то, какие намерения имеются в отношении референдума у национального правительства Испании.

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