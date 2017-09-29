



На Буковині - серйозні ДТП з постраждалими - 29.09.2017 09:51

Внаслідок даних інцидентів на автошляхах, двох потерпілих госпіталізували до медичних установ з переломами кінцівок.

Ввечері у Глибоцькому районі через недотримання правил дорожнього руху сталася перша автопригода. 46-річний місцевий житель, керуючи автомобілем «Кіа Седона» допустив зіткнення з мотоциклом марки «КТМ» під керуванням 34-річного жителя одного з місцевих сіл. Поліцейські встановили, що водій автівки повертав з головної дороги на другорядну та не надав перевагу в русі іншому транспортному засобу.

Водія мотоцикла доставили до Глибоцької центральної районної клінічної лікарні з травмою ноги.

За попередньою інформацією, водій автомобіля знаходився у стані алкогольного сп’яніння.

Ще один нещасний дорожній випадок за участі двох автівок на іноземних номерах поліцейські зафіксували у Сторожинецькому районі. 25-річний водій «Ауді» не впоравшись з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху, що й призвело до зіткнення з іномаркою «Мерседес-Бенцом» під керуванням 18-річного місцевого жителя.

В результаті дорожньо-транспортної пригоди до Сторожинецької центральної районної лікарні госпіталізували 16-річну пасажирку «Мерседеса». У місцевої жительки лікарі діагностували перелом ключиці зі зміщенням.

За даними фактами відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Наразі тривають слідчі дії для з’ясування всіх обставин даних дорожніх аварій.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області

Платинова Буковина, Чернівці

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