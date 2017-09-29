В Черновцах появилось почетное консульство ФРГ- 29.09.2017 09:27
Почетное консульство Федеративной республики Германия было открыто в торжественной обстановке в Черновцах в четверг, 28 сентября.
Чрезвычайный и Полномочный посол ФРГ в Украине Эрнст Райхель принял участие в церемонии открытия ведомства.
По словам Райхеля, У Германии и Буковины существует связь как у целостного мультиэтнического поликультурного общества на основании мощного еврейского элемента. Теперь Германия заинтересована в укреплении и углублении таких отношений с буковинской стороной.
Важность появления в Черновцах немецкого консульства также отметил мэр города Алексей Каспрук, который также принял участие в торжественной церемонии открытия.
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