



В Черновцах появилось почетное консульство ФРГ - 29.09.2017 09:27

Почетное консульство Федеративной республики Германия было открыто в торжественной обстановке в Черновцах в четверг, 28 сентября.

Чрезвычайный и Полномочный посол ФРГ в Украине Эрнст Райхель принял участие в церемонии открытия ведомства.

По словам Райхеля, У Германии и Буковины существует связь как у целостного мультиэтнического поликультурного общества на основании мощного еврейского элемента. Теперь Германия заинтересована в укреплении и углублении таких отношений с буковинской стороной.

Важность появления в Черновцах немецкого консульства также отметил мэр города Алексей Каспрук, который также принял участие в торжественной церемонии открытия.

Платиновая Буковина, Черновцы

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