



Программа Дня города Черновцы 2017 - 28.09.2017 17:20

В Черновцах согласовали план мероприятий, которые будут приурочены к празднованию Дня города Черновцы 2017. Ниже предлагаем ознакомиться с календарем мероприятий, чтобы спланировать свое время и отлично отдохнуть на день города 2017.

Не знаете, куда пойти на день города 2017 в Черновцах? Ниже представлена подробная программа празднования. Так, празднование Дня города в нынешнем году запланировано 7-8 октября.

7 октября:

10:00 - возложение цветов к могилам бургомистров, примарей, почетных граждан, участников АТО; Центральное кладбище, кладбище на ул. Зеленой, в Садгоре, на Роше

12:00 - торжественное открытие праздника День города 2017; ратуша

13:00-14:00 - выступление военного оркестра 194-го понтронно-мостового отряда Государственной спецслужбы транспорта; Центральная площадь

16:30-18:00 - военный оркестр выступит также на Театральной площади

13:00-17:00 - парад и выставка ретро-авто по маршруту от улицы И.Франко через Центральную площадь, улицу Головную, Соборную площадь и Театральную площадь

10:00-21:00 - праздник меда, выставка-ярмарка товаров народных ремесленников; улица Школьная, площадь Пресвятой Марии

10:00-21:00 - рестораны под открытым небом; площадь Пресвятой Марии

15:00 - презентация самой большой яичницы в Черновцах, угощение для гостей праздника, площадь Пресвятой Марии

10:00-18:00 - кузнецкое мастерство, площадь Пресвятой Марии

10:00-19:00 - выставка-ярмарка хлебобулочных, кондитерских изделий "Черновицкая выпечка", Центральная площадь

10:30 - Кубок Черновцов по баскетболу 3х3, площадь Филармонии

10:00-16:00 - художественный пленер "Краски счастья", выставка работ учеников художественной школы имени Ивасюка, мастер-классы для всех желающих, ул. О.Кобылянской, напротив улицы Гоголя

10:00-20:00 - ярмарка изделий ручной работы "Черновицкий фортель", мастер-классы для детей и взрослых по технике декупажа, изделиям из фетра, дерева, по изготовлению кукол-мотанок, ул. Кобылянской

10:00-20:00 - фотосушка "Женщина в Черновцах" - выставка работ организаторов "Фортель-фест", фото черновчанок на фоне черновицких видов, ул. Кобылянской

11:30 - творческо-развлекательная программа "Город, без которого мне не жить", показ коллекции одежды дизайнера Наталии Палиброды, площадь Пресвятой Марии

11:00-14:00 - первый художественно-творческий фестиваль-пленер "Радужная палитра родного края", ул. Кобылянской, Театральная площадь, площадь Пресвятой Марии

12:00 - тематическая культурно-развлекательная программа "Славный город Черновцы", сцена у фонтана в Центральном парке культуры и отдыха имени Т.Шевченко

14:00 - показ моделей женской и детской одежды от модельного агентства New Models и Черновицкого колледжа дизайна и экономики, ул. Кобылянской

15:00 - кулинарный мастер-класс от финалиста шоу Мастер-шеф Игоря Мисевича, Центральная площадь

13:00 - персональная выставка батальной живописи заслуженного художника Украины Андрея Холоменюка "Рыцарская слава средневековой руси-Украины. Казаки - ее наследники"

12:00-20:00 - детский игровой городок с аквагримом, фотозоной и мегашашками, Соборная площадь

13:00 - концертная программа учеников и преподавателей музшколы №2 "Музыкальная жемчужина - Мои Черновцы", ул. Кобылянской, 36

13:00 - Всеукраинская акция единения "Украина моя вышиваная" и выставка картин "Черновцы в вышивке", дворик ратуши

14:30 - театрализованное шоу при участии Клуба военно-исторической реконструкции "Берсерк", Центральная площадь

15:00 - арт-перфоманс "Тени и краски "Черновцов", открытие студии живописи и дизайна при участии известных художников, арт-инфо центр Czernowitz-Чернівці, ул. Богдана Хмельницкого, 68

16:00 - конкурсно-развлекательная программа и ярмарка "Женитьба на Панской", ул. Кобылянской, рядом с Дворцом торжественных событий

17:00 - презентация книги Христи Венгринюк "Легенды Черновцов от Черной овцы", Литературный Целановский центр

18:00-20:00 - праздничное шествие и Переберия статуи Европы, музыкальное выступление, флешмоб официантов, ул. Кобылянской, у ресторана Панская гуральня

18:00 - уличная дискуссия "Роман с городом: Черновцы и женщина", ул. Кобылянской между улицами Митрополита Гакмана и Кафедральной

20:00 - праздничный концерт при участии Николая Задоры, группы Виктория, группы Антитела, Соборная площадь.

8 октября

10:00-21:00 - праздник меда, выставка-ярмарка товаров народных ремесленников; улица Школьная, площадь Пресвятой Марии

10:00-22:00 - рестораны под открытым небом; площадь Пресвятой Марии

10:00-19:00 - выставка-ярмарка хлебобулочных, кондитерских изделий "Черновицкая выпечка", Центральная площадь

10:00 - Чемпионат Украины по флеттреку, международная трасса Суперкросс, ул. Русская, 226Г

11:30 - ФИнал кубка Чреновцов по футболу среди ветеранов, стадион ДЮСШ №1, ул. Федьковича, 13

10:00 - Кубок Черновцов по баскетболу 3х3, площадь Филармонии

13:00 - Финал кубка Черновцов по футболу, стадион Буковина

11:00-15:00 - детский игровой городок с аквагримом, фотозоной и мегашашками, Соборная площадь

11:00 - кубок Черновцов по спортивному ориентированию, гимназия №4, ул. Леси Украинки, 29, парк Шиллера, ул. Киевская

12:00 - открытый чемпионат на кубок Черновцов по интеллектуальным играм "Брейн-ринг", "Что? Где? Когда?" - "Историческая палитра родного города", дворик ратуши

12:00 - праздничный концерт "Город, повенчанный дождем", Театральная площадь

12:00 - развлекательная программа для детей "Веселые забавы", сцена у фонтана в Центральном парке культуры и отдыха имени Т.Шевченко

13:00 - выступление военного оркестра 194-го понтронно-мостового отряда Государственной спецслужбы транспорта; Соборная площадь

14:00 - концертная программа аматорских коллективов "Душа всегда возвращается в Черновцы", Жовтневый парк

14:00-16:00 - закрытие фестиваля техноспорта Аркан-2017, Соборная площадь

15:00 - первый песенный фестиваль "Буковинский храм", Летний театр

16:00 - молдежный региональный фестиваль рок-музыки Возрождение-2017, Соборная площадь

16:00 - концерт при участии автора и исполнителя Эмиля Крупника, вокального дуэта Нигун, инструментальной группы Клезмер Хесед Бенд "Песни родного города", Театральная площадь

20:00 - выступление Dj VEGAS, Соборная площадь

21:00 - огенное шоу на перекрестке культур от театра Тени огня и клуба военно-исторической реконструкции Берсерк, площадь Пресвятой Марии

Платиновая Буковина, Черновцы

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