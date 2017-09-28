В аэропортах по всему миру возникли сбои регистрации на рейс- 28.09.2017 16:12
Программное обеспечение Amadeus Altea используется 125 авиакомпаниями по всему миру, и в его работе возник сбой, который нарушил функционирование компьютерных систем многих аэропортов.
Сбои возникли в работе компьютерных систем аэропортов Хитроу и Гатвик в Лондоне, аэропорта Шарля де Голля в Париже, в Чанге, Цюрихе, Йоханнесбурге, аэропорту имени Рональда Рейгана в Вашингтоне, а также в Мельбурне. После того, как в четверг произошло отключение от системы, пассажирам пришлось простаивать долгое время у стоек регистрации.
Представители аэропорта Хитроу отметили, что системные проблемы возникли на трех терминалах у различных авиакомпаний, в результате чего возникли серьезные проблемы с задержкой регистрации пассажиров.
Так, на настоящий момент периодические проблемы с регистрацией в системах в аэропортах по всему миру все еще имеются, и Хитроу не является исключением. Зарегистрироваться на рейсы могут все пассажиры, однако процесс займет гораздо больше времени, чем обычно.
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