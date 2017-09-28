



Чернівецька поліція затримала кішенькового злодія - 28.09.2017 15:12

Зловмисник вже притягувався до кримінальної відповідальності та відбував покарання у місцях позбавлення волі за крадіжки.



Днями до Шевченківського відділення поліції звернулася 43-річна чернівчанка. Правоохоронцям жінка повідомила, що під час проїзду в маршрутному автобусі з її сумочки викрали гаманець з грошима.

Під час проведення профілактичних заходів спрямованих на недопущення вчинення крадіжок, працівниками Управління карного розшуку вдалося швидко спіймати крадія. Порушником виявився 33-річний житель Чернівців, в якого поліцейські вилучили викрадений гаманець з грошима.

Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого статтею 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання про оголошення зловмиснику підозри у вчиненні злочину та обрання йому запобіжного заходу.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області

Платинова Буковина, Чернівці

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