



Рассчет субсидии на отопительный сезон 2017-2018 - 28.09.2017 13:30

На отопительный сезон 2017-2018 расчет субсидии будет осуществляться с учетом доходов граждан за І и ІІ кварталы нынешнего года. Следующий период времени - неотопительный, будет основываться при расчетах на данных о доходах за III и IV кварталы нынешнего года.

Отметим, что субсидии рассчитываются на отопительный сезон с 1 октября 2017 года, а на следующий неотопительный - с 1 мая 2018 года.

Представители правительства отмечают, что для рассчета брать прошлогодние доходы гражданина было бы несправедливо с социальной точки зрения, если, например, в течение всего прошлого года человек мог бы получать высокую зарплату, а после уволился и нуждался бы в помощи на оплату коммуналки в виде субсидии.

Также Кабмин учел проблемы с начислением субсидий на летний период, которые имели место в период с мая по июнь нынешнего года. Задержки произошли по причине того, что информацию о доходах граждан фискальная служба за I квартал текущего года предоставить не успела. Наиболее ощутимой проблема была в крупных городах Украины.

Платиновая Буковина

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