Рассчет субсидии на отопительный сезон 2017-2018

- 28.09.2017 13:30
Рассчет субсидии на отопительный сезон 2017-2018

На отопительный сезон 2017-2018 расчет субсидии будет осуществляться с учетом доходов граждан за І и ІІ кварталы нынешнего года. Следующий период времени - неотопительный, будет основываться при расчетах на данных о доходах за III и IV кварталы нынешнего года.

Отметим, что субсидии рассчитываются на отопительный сезон с 1 октября 2017 года, а на следующий неотопительный - с 1 мая 2018 года.

Представители правительства отмечают, что для рассчета брать прошлогодние доходы гражданина было бы несправедливо с социальной точки зрения, если, например, в течение всего прошлого года человек мог бы получать высокую зарплату, а после уволился и нуждался бы в помощи на оплату коммуналки в виде субсидии.

Также Кабмин учел проблемы с начислением субсидий на летний период, которые имели место в период с мая по июнь нынешнего года. Задержки произошли по причине того, что информацию о доходах граждан фискальная служба за I квартал текущего года предоставить не успела. Наиболее ощутимой проблема была в крупных городах Украины. 

 

Платиновая Буковина

Ключові слова: субсидия на отопительный сезон, назначение субсидии, субсидия в Украине 2017-2018

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

В аэропортах по всему миру возникли сбои регистрации на рейс Программное обеспечение Amadeus Altea используется 125 авиакомпаниями по всему миру, и в его работе возник сбой, который нарушил
- 28.09.2017 16:12
Заморозки Украины пройдут с 29 сентября до 1 октября Заморозки в Украине ожидаются на всей территории Украины в ночное время с 29 сентября по 1 октября.
- 28.09.2017 15:22
Чернівецька поліція затримала кішенькового злодія Зловмисник вже притягувався до кримінальної відповідальності та відбував покарання у місцях позбавлення волі за крадіжки.
- 28.09.2017 15:12
Счастье и радость заразительны Ученые уверены - настроение передается подобно вирусу, причем, заразиться можно как плохим, так и хорошим настроением. Результатами исследования
- 28.09.2017 15:03
В Садгорі знайшли загиблого з вогнепальним пораненням Близько 14 години 27 вересня до поліції надійшло повідомлення, що грибники знайшли у лісосмузі тіло невідомого чоловіка без ознак
- 28.09.2017 13:23
Жизнь на Земле возникла 3,95 млрд лет назад В соответствии с недавним исследованием, ученые определили примерную дату возникновения жизни на Земле. В научной статье в журнале Nature отмечается
- 28.09.2017 12:22
Изменен маршрут движения поезда Черновцы-Киев По информации управления по связям с общественностью Вооруженных Сил Украины, в городе Калиновка Винницкой области ситуация стабилизировалась.
- 28.09.2017 11:25
КНДР готовится к совершению провокаций в регионе По словам советника по безопасности Южной Кореи, Пхеньян готовит на ближайшее время новые провокации в регионе, которые
- 28.09.2017 10:58
О Лесе Украинке снимут биографический фильм В Украине планируется снять фильм о писательнице Лесе Украинке, и биографию планируют снимать совместно с другими странами. Лента получила пока что рабочее названи
- 28.09.2017 10:36
В Калиновке на складе почти прекратились взрывы На Винничине в городе Калиновка в четверг, 28 сентября, возможно локализовать пожар, если на военных складах прекратятся взрывы боприпасов.
- 28.09.2017 10:02

Всі новини