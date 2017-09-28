Жизнь на Земле возникла 3,95 млрд лет назад

- 28.09.2017 12:22
Жизнь на Земле возникла 3,95 млрд лет назад

В соответствии с недавним исследованием, ученые определили примерную дату возникновения жизни на Земле. В научной статье в журнале Nature отмечается, что жизнь на нашей планете возникла еще 3,95 миллиарда лет назад.

Для того, чтобы назвать такую дату, исследователи использлвали осадочные породы из канадского региона Лабрадор, которые полвергли изотопному анализу. Возраст образцов породы примерно составляет указаные 3,95 миллиардов лет.  Кроме того, в образцах присутствовали следы графита, имеющего биогенное происхождение.

При более тщательном анализе удалось установить, что в более поздние геологические периоды графит не вошел в образцы пород, потому посторонним соединением не является. Согласно утверждению исследователей, данные следы жизни на сегодняшний день являются самыми древними из тех, которые известны науке, и в отношении которых не возникает никаких сомнений.

Стоит отметить, что в марте нынешнего года также в Канаде, в образцах, взятых из Нуввуагиттукского зеленокаменного пояса в Квебеке были обнаружены следы микробов, которые представляли собой микротрубки, заполненные гематитом. Их возраст предварительно был оценен в 4,28 миллиарда лет.

В Гренландии в 2013 году ученые из Японии обнаружили образец графита, и по результатам микроструктурного анализа было установлено, что материал был образован из остатков бактерий. Его возраст составил примерно 3,7 миллиарда лет.

Платиновая Буковина

Ключові слова: жизнь на земле, зарождение жизни на земле

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

В аэропортах по всему миру возникли сбои регистрации на рейс Программное обеспечение Amadeus Altea используется 125 авиакомпаниями по всему миру, и в его работе возник сбой, который нарушил
- 28.09.2017 16:12
Заморозки Украины пройдут с 29 сентября до 1 октября Заморозки в Украине ожидаются на всей территории Украины в ночное время с 29 сентября по 1 октября.
- 28.09.2017 15:22
Чернівецька поліція затримала кішенькового злодія Зловмисник вже притягувався до кримінальної відповідальності та відбував покарання у місцях позбавлення волі за крадіжки.
- 28.09.2017 15:12
Счастье и радость заразительны Ученые уверены - настроение передается подобно вирусу, причем, заразиться можно как плохим, так и хорошим настроением. Результатами исследования
- 28.09.2017 15:03
Рассчет субсидии на отопительный сезон 2017-2018 На отопительный сезон 2017-2018 расчет субсидии будет осуществляться с учетом доходов граждан за І и ІІ кварталы нынешнего года. Следующий период времени
- 28.09.2017 13:30
В Садгорі знайшли загиблого з вогнепальним пораненням Близько 14 години 27 вересня до поліції надійшло повідомлення, що грибники знайшли у лісосмузі тіло невідомого чоловіка без ознак
- 28.09.2017 13:23
Изменен маршрут движения поезда Черновцы-Киев По информации управления по связям с общественностью Вооруженных Сил Украины, в городе Калиновка Винницкой области ситуация стабилизировалась.
- 28.09.2017 11:25
КНДР готовится к совершению провокаций в регионе По словам советника по безопасности Южной Кореи, Пхеньян готовит на ближайшее время новые провокации в регионе, которые
- 28.09.2017 10:58
О Лесе Украинке снимут биографический фильм В Украине планируется снять фильм о писательнице Лесе Украинке, и биографию планируют снимать совместно с другими странами. Лента получила пока что рабочее названи
- 28.09.2017 10:36
В Калиновке на складе почти прекратились взрывы На Винничине в городе Калиновка в четверг, 28 сентября, возможно локализовать пожар, если на военных складах прекратятся взрывы боприпасов.
- 28.09.2017 10:02

Всі новини