



Жизнь на Земле возникла 3,95 млрд лет назад - 28.09.2017 12:22

В соответствии с недавним исследованием, ученые определили примерную дату возникновения жизни на Земле. В научной статье в журнале Nature отмечается, что жизнь на нашей планете возникла еще 3,95 миллиарда лет назад.

Для того, чтобы назвать такую дату, исследователи использлвали осадочные породы из канадского региона Лабрадор, которые полвергли изотопному анализу. Возраст образцов породы примерно составляет указаные 3,95 миллиардов лет. Кроме того, в образцах присутствовали следы графита, имеющего биогенное происхождение.

При более тщательном анализе удалось установить, что в более поздние геологические периоды графит не вошел в образцы пород, потому посторонним соединением не является. Согласно утверждению исследователей, данные следы жизни на сегодняшний день являются самыми древними из тех, которые известны науке, и в отношении которых не возникает никаких сомнений.

Стоит отметить, что в марте нынешнего года также в Канаде, в образцах, взятых из Нуввуагиттукского зеленокаменного пояса в Квебеке были обнаружены следы микробов, которые представляли собой микротрубки, заполненные гематитом. Их возраст предварительно был оценен в 4,28 миллиарда лет.

В Гренландии в 2013 году ученые из Японии обнаружили образец графита, и по результатам микроструктурного анализа было установлено, что материал был образован из остатков бактерий. Его возраст составил примерно 3,7 миллиарда лет.

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