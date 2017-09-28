



Изменен маршрут движения поезда Черновцы-Киев - 28.09.2017 11:25

По информации управления по связям с общественностью Вооруженных Сил Украины, в городе Калиновка Винницкой области ситуация стабилизировалась.

Жители военного города уже начали постепенно возвращаться домой - начиная с 19:00 средуы, 27 сентября. Саперские группы начали осуществлять работы по разминированию территорий складов. В составе групп работают также пиротехники из Черновицкой области.

В связи с чрезвычайной ситуацией было решено эвакуировать более 30 тысяч людей, проживавших в населенных пунктах, находящихся недалеко от складов с боеприпасами.

Тем не менее, несмотря на стабилизировавшуюся обстановку, все еще актуальными остаются проблемы с транспортным сообщением. Так, поезд Черновцы-Киев отправился по привычному графику, однако, маршрут будет несколько изменен. Поезд из Каменца-Подольского будет направляться через Гречаное в Киев, потому точно не определено время прибытия в конечный пункт. То же касается и других поездов.

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